Гаспарян: Киркоров берет «Евровидение» измором

Международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году состоится в конце мая в Роттердаме, после отмены в 2020 году, в связи с пандемией. Уже стало известно, что певец Филипп Киркоров представит в Нидерландах Молдавию с певицей Натальей Гордиенко. В прошлом году Россию должна была представлять группа Little Big с песней Uno, а в этом – поехать на конкурс вызвался также репер Моргенштерн.

Российский музыкальный журналист, критик Артур Гаспарян рассказал, что российский музыкант Филипп Киркоров решил взять «Евровидение» измором.

«Он же сказал: «Я возьму «Евровидение» измором». У него же был прокол страшнейший в 2016 году с Лазаревым, когда он топал ножками и брызгал слюной, что больше ноги его не будет в этой шарашкиной конторе. Я тогда аж вздрогнул от этих праведного гнева Филиппа Бедросовича, потому что я не мог себе представить, что это он серьезно. Филипп потом понял, что погорячился и сказал, что он хозяин своего слова, что он его может дать, а может взять», - напомнил он.

По словам Гаспаряна, участие в Евровидении – это очень дорогое удовольствие, в 2002 году потратили 6 миллионов долларов, чтобы Анжелиика Агурбаш дошла до финала. «Такой бюджет должен осваивать мастер своего дела, а Киркоров таким мастером является», - отметил он.

По словам журналиста, Китркоров хорошо понимает кухню «Евровидения», у него прекрасная команда, заточенная под этот конкурс, «Его греческая команда Dream team умеет делать еврохиты по формуле. В этот раз получилась Молдова, потому что Филипп же должен брать измором», - добавил он.

Гаспарян рассказал, что Первый канал услугами Филиппа Киркорова не пользуется, там своя команда, а когда организация российского участия на этом конкурсе переходит к команде телеканала «Россия», то Киркорова приглашают, хотя в этом году у России шансов не было и была найдена Молдова.

