«Византийщина». Журналист рассказал об отборе участников на «Евровидение» в России
Российский музыкальный журналист, критик Артур Гаспарян заявил на пресс-конференции НСН, что процедура отбора участников в России весьма непрозрачна.
Международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году состоится в конце мая в Роттердаме, после отмены в 2020 году, в связи с пандемией. Уже стало известно, что певец Филипп Киркоров представит в Нидерландах Молдавию с певицей Натальей Гордиенко. В прошлом году Россию должна была представлять группа Little Big с песней Uno, а в этом – поехать на конкурс вызвался также репер Моргенштерн.
Российский музыкальный журналист, критик Артур Гаспарян заявил на пресс-конференции НСН, что процедура отбора участников в России весьма непрозрачна.
«Что решит Первый канал, я не знаю, у нас нет никакой прозрачности в отборе на конкурс «Евровидения». Поэтому, что у них в голове, я не знаю», - отметил музыкальный критик.
Он добавил, что в России очень сложная процедура отбора участников для этого конкурса.
«Византийщина царит во всем, не только в кремлевских кулуарах, но и в отборе на музыкальный конкурс. Потому любое предсказание здесь легкомысленно. Это всегда превращается в спецоперацию чуть ли не государственного масштаба, что вызывает гомерический хохот. Константин Львович Эрнст – вот кто у нас национальный отбор», - заявил Гаспарян.
Он добавил, что в той же Швеции сама процедура отбора на «Евровидение» превратилась в самодостаточный музыкальный конкурс, в России все решения принимаются кулуарно, хотя многие из них оказываются весьма неплохими.
По его словам, поехать на «Евровидение» может хоть Моргенштерн, хоть нейромонах Феофан, хоть Ольга Бузова.
«Но пусть нейромонах и Бузова подождут, я считаю, что мы должны отправить группу Little Big и докрутить этот сюжет. Другое дело, захотят ли сами Little Big участвовать», - говорит Гаспарян.
Музыкальный критик напомнил, что группа Little Big имеет преимущественное право на участие в конкурсе.
«Давайте не будем забывать, что у группы Little Big есть преимущественное право на участие в конкурсе, потому что в прошлом году конкурс не состоялся из-за пандемии. По регламенту конкурса страны могут отправлять на нынешний конкурс ранее заявленных участников без дополнительных процедур отбора», - сказал Гаспарян.
Он считает, что если группа Little Big создаст новый интересный клип, то у них есть все шансы поехать вновь.
«Евроформат – это больше фигура речи, чем реальность, музыка там звучит самая разная», - отметил он и добавил, что главное, чтобы была интересная история, которая привлечет публику, вызовет сочувствие и сопереживание.
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