«Византийщина». Журналист рассказал об отборе участников на «Евровидение» в России

«Что решит Первый канал, я не знаю, у нас нет никакой прозрачности в отборе на конкурс «Евровидения». Поэтому, что у них в голове, я не знаю», - отметил музыкальный критик.

Он добавил, что в России очень сложная процедура отбора участников для этого конкурса.

«Византийщина царит во всем, не только в кремлевских кулуарах, но и в отборе на музыкальный конкурс. Потому любое предсказание здесь легкомысленно. Это всегда превращается в спецоперацию чуть ли не государственного масштаба, что вызывает гомерический хохот. Константин Львович Эрнст – вот кто у нас национальный отбор», - заявил Гаспарян.

Он добавил, что в той же Швеции сама процедура отбора на «Евровидение» превратилась в самодостаточный музыкальный конкурс, в России все решения принимаются кулуарно, хотя многие из них оказываются весьма неплохими.

По его словам, поехать на «Евровидение» может хоть Моргенштерн, хоть нейромонах Феофан, хоть Ольга Бузова.

«Но пусть нейромонах и Бузова подождут, я считаю, что мы должны отправить группу Little Big и докрутить этот сюжет. Другое дело, захотят ли сами Little Big участвовать», - говорит Гаспарян.

Музыкальный критик напомнил, что группа Little Big имеет преимущественное право на участие в конкурсе.

«Давайте не будем забывать, что у группы Little Big есть преимущественное право на участие в конкурсе, потому что в прошлом году конкурс не состоялся из-за пандемии. По регламенту конкурса страны могут отправлять на нынешний конкурс ранее заявленных участников без дополнительных процедур отбора», - сказал Гаспарян.

Он считает, что если группа Little Big создаст новый интересный клип, то у них есть все шансы поехать вновь.

«Евроформат – это больше фигура речи, чем реальность, музыка там звучит самая разная», - отметил он и добавил, что главное, чтобы была интересная история, которая привлечет публику, вызовет сочувствие и сопереживание.

