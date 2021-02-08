«Шведский след». В России рассказали, кто пишет музыку Киркорову и Гагариной
Российский музыкальный журналист, критик Илья Легостаев заявил на пресс-конференции НСН, что значительная часть российской поп-музыки сотрудничает со шведским шоубизнесом.
Международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году состоится в конце мая в Роттердаме, после отмены в 2020 году, в связи с пандемией. Уже стало известно, что певец Филипп Киркоров представит в Нидерландах Молдавию с певицей Натальей Гордиенко. В прошлом году Россию должна была представлять группа Little Big с песней Uno, а в этом – поехать на конкурс вызвался также репер Моргенштерн.
Российский музыкальный журналист, критик Илья Легостаев заявил на пресс-конференции НСН, что значительная часть российской поп-музыки сотрудничает со шведским шоубизнесом.
«Швеция делает качественный музыкальный продукт для многих стран в мире, включая российских участников», - сказал он.
Российский музыкальный журналист, критик Артур Гаспарян рассказал, что Швеция является мировым законодателем мод в музыке.
«Шведский след есть и в творчестве Филиппа Киркорова, и у Полины Гагариной», - отметил Гаспарян.
Ранее Гаспарян заявил на пресс-конференции НСН, что процедура отбора участников «Евровидения» в России весьма непрозрачна, а реальные решения принимает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
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