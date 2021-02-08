Гаспарян: Моргенштерн продался Кремлю
Российский музыкальный журналист, критик Артур Гаспарян заявил на пресс-конференции НСН, что репер Моргенштерн ангажирован российской властью.
Международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году состоится в конце мая в Роттердаме, после отмены в 2020 году, в связи с пандемией. Уже стало известно, что певец Филипп Киркоров представит в Нидерландах Молдавию с певицей Натальей Гордиенко. В прошлом году Россию должна была представлять группа Little Big с песней Uno, а в этом – поехать на конкурс вызвался также репер Моргенштерн.
Российский музыкальный журналист, критик Артур Гаспарян заявил на пресс-конференции НСН, что репер Моргенштерн ангажирован российской властью.
«Моргенштерн-то Кремлю продался в последнее время, если вы это не знаете», - заявил он.
Гаспарян также добавил, что сам музыкальный конкурс «Евровидение» подчеркнуто аполитичен и удаляет из программы любые песни, в которых можно усмотреть намек на те или иные политические выпады.
Ранее Гаспарян заявил на пресс-конференции НСН, что процедура отбора участников «Евровидения» в России весьма непрозрачна, а реальные решения принимает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
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