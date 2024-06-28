03.07.2024 в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Европейское признание Палестины: Каким будет ответ Израиля?»

В конце мая об официальном признании Палестины заявили Норвегия, Испания и Ирландия. В начале июня парламент Словении также принял указ о признании Палестинского государства. МИД Израиля в ответ на это отозвал своих послов, а глава дипведомства назвал такое решение «извращённым шагом» и заявил, что оно может привести к «тяжёлым последствиям». МИД Армении называл единственным способом урегулирования палестино-израильского конфликта принцип «двух государств» и объявил о признании Палестины. В общей сложности ее суверенитет признали 147 из 193 членов ООН. При этом число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 37 626, сообщило министерство здравоохранения Газы.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Будет ли конфликт действительно разрешен, если большая часть Европы признает Палестину как отдельное государство?

Какие угрозы могут возникнуть из-за того, что европейские страны поддерживают Палестину?

Планируют ли европейские страны предпринять какие-либо дальнейшие действия, чтобы помочь Палестине после признания ее государством?

Как Израиль отреагирует на европейскую поддержку Палестины?

Нужно ли Израилю в принципе отвечать на ситуацию чтобы сохранить свою собственную стабильность и власть?

Американская поддержка Израиля увеличилась или уменьшилась в последнее время?

Действительно ли Израиль хочет двух государственную систему или они сосредоточены на полном завоевании земли Палестины?

Возможно ли, что ХАМАС согласится на мирные переговоры с Израилем?

Участники пресс-конференции:

Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис;

Иранский журналист Хаял Муаззин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

