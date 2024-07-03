Израильский политолог Ципис: Власти Израиля ведут страну к катастрофе

«В контексте ситуации на Бижнем Востоке, эти обе группы (религиозные ультраортодоксы и религиозные сионисты-радикалы), которые находятся в коалиции, судя по всему, ведут государство Израиль к катастрофе. Они ведут его к войне с "Хезболлой" в Ливане, в последствии это может перейти в войну с Ираном. Сейчас уже идет война с ХАМАС в Газе и сейчас обострилась ситуация на Западном берегу реки Иордан, где тоже есть большое количество ячеек, которые могут дать отпор Израилю. Ситуация очень взрывоопасная», - сказал Ципис.

Он отметил, что во главе Израиля находятся две радикальные религиозно-политические группы. А премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по словам политолога, «мечется» между ними.

«Израиль очень сильно изменился после нападения ХАМАС и начала военной операции. Сейчас впервые в истории государства Израиль во власти находятся две радикальные религиозно-политические группы. Эти обе группы следуют религиозно-мессианским пророчествам. Одна группа – это религиозные ультраортодоксы, вторая – это религиозные сионисты-радикалы. Во главе правительства находится Нетаньяху, он мечется между этими группами. Те, кто сейчас находятся у власти, не отвечают интересам государства Израиль в качестве светского государства. Эти линии раскололи общество Израиля на три группы: религиозные ортодоксы, сионисты и светское общество. Между ними идет внутренняя борьба», - добавил собеседник НСН.

Ранее эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в разговоре с НСН отметил, что если Израиль начнет наземную операцию против «Хезболлы», то движению помогут палестинская община в Иордании, добровольцы из Ирака и отчасти Сирия, передает «Радиоточка НСН».

