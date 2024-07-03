«Как против России»: Политолог Ципис назвал методы воздействия Европы на Израиль

«Европейские страны продолжают признавать Палестинское государство… Методы воздействия на Израиль могут быть следующие – санкции, они были объявлены Администрацией президента США Джо Байдена. Под санкции попали сионистские активисты и даже несколько подразделений ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля – ред. НСН). Возможно, что повторится сценарий санкций, который был после начала военной операции России на территории Украины. Граждане Израиля, так же, как граждане РФ, могут попасть под пограничный контроль, их могут отказаться пускать во многие страны. Далее могут последовать экономические санкции: отключение от SWIFT, прекращение инвестиций. Многие глобальные корпорации уже отказываются работать в Израиле», - сказал Ципис.

Он также отметил, что Израилю было бы намного проще бороться с палестинским движением ХАМАС, если бы существовало Палестинское государство.

«Израилю было бы намного легче и проще и с юридической, и с военной точки зрения бороться с палестинскими террористами, если бы у них было свое государство. К этому мнению пришли на протяжении последних лет, особенно после 7 октября, многие политики, военные и аналитики, которые понимают, что нет причины не давать создать им свое государство», - добавил собеседник НСН.

Ранее Джо Байден в статье для The Washington Post заявил, что народ Палестины заслуживает собственного государства. Он отметил, что целью должно быть не просто прекращение войны, а ее остановка навсегда, передает «Радиоточка НСН».

