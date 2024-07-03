Иранский журналист: ХАМАС не пойдет на переговоры с Израилем без выполнения условий

«ХАМАС поставил целью своей идеологии никогда не признавать государство Израиль и никогда не признавать право евреев проживать в Израиле. В то время как палестинцы на Западном берегу реки Иордан признают Израиль, готовы идти на переговоры и признают право евреев проживать в Израиле. Есть две Палестины – радикалы, которые сидят в секторе Газа, группировка ХАМАС и палестинцы, которые готовы идти на переговоры. Между ними самими есть жестокая кровная вражда», - сказал Ципис.

Кроме того, политолог рассказал, что ХАМАС много лет финансировалось с молчаливого согласия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Что теперь делать с ХАМАС, который был создан и боевики которого были обучены и щедро финансировались с молчаливого согласия Биньямина Нетаньяху и партии "Ликуд"? Он приказал израильским спецслужбам ничего по этому поводу не делать и приказал сопровождать эти чемоданы с деньгами. ХАМАС финансировалось открыто», - добавил он.

Ранее газета The Times of Israel со ссылкой на источники сообщила, что главным препятствием для заключения соглашения об освобождении заложников является требование ХАМАС о полном и постоянном прекращении огня, передает «Радиоточка НСН».

