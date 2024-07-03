В Израиле назвали создание Палестинского государства смертным приговором сионизму
Группа ультрасионистов и религиозных ультраортодоксов будет до последнего препятствовать созданию Палестинского государства, отметил в эфире НСН политолог Саймон Ципис.
Создание Палестинского государства будет означать конец идеологии сионизма, которая распространена в верхушке власти Израиля, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН.
«Мы почти каждый день видим, что все больше стран Европы и Запада заявляют, что если будет такое голосование, то они проголосуют (за создание Палестинского государства - ред НСН). До последнего этому будут препятствовать группа ультрасионистов и религиозных ультраортодоксов. Создание Палестинского государства – это будет конец идеологии сионизма, смертный приговор сионизму. В религиозном понимании религиозных ультраортодоксов уже не будет дороги назад, не будет возможности построить Третий храм... Поскольку если будет создано Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, то, естественно, мечеть Аль-Акса уже будет под контролем Палестины. Невозможно будет на храмовой горе построить Третий храм», - сказал Ципис.
Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что при своей власти не допустит создания отдельного Палестинского государства, передает «Радиоточка НСН».
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