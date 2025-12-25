Онищенко оценил необходимость отмены массовых мероприятий из-за гриппа

Сейчас на фоне заболеваемости гриппом нет оснований отменять массовые новогодние мероприятия, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Мы должны ответственно относиться к собственному здоровью на фоне роста заболеваемости гриппом. Среди привитых 80 миллионов преобладают группы риска: дети, старшее поколение, врачи, учителя. Одеваемся мы по погоде, убираем легкую верхнюю одежду, нормально питаемся и отдыхаем. Сейчас нет основания для отмены запланированных мероприятий. Новогодние гуляния пусть остаются, но человек должен быть тепло одет. Обязательно выходить на свежий воздух, гулять. Если вдруг возникает температура, появляется осиплость голоса, чихание, кашель, надо не геройствовать, обратиться к врачам», - отметил он.

В декабре в России фиксируют подъем детской заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, о чем сообщают СМИ. В ряде регионов вводятся карантины, эксперты фиксируют уверенный рост заболеваемости. Например, с 4 декабря в Благовещенске ввели обязательный масочный режим из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и других респираторных заболеваний среди детей, в Новосибирской области с 9 декабря ввели масочный режим в школах и детсадах

