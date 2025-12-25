Онищенко предрек рост заболеваемости гриппом с середины января

С 20 января в России ожидается рост заболеваемости гриппом, регионы должны будут на это реагировать, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Эпидемиологический процесс идет, но дети у нас сейчас уходят на каникулы, мы работаем тоже последние дни в этом году. Дети вернутся с каникул, с 13 января. Они сядут за парты, студенты тоже. Неделю мы будем регистрировать не очень резкое повышение, а уже с 20 января начнется рост, потому что дети – это главный пусковой механизм в эпидемиологическом процессе. У нас 18 миллионов школьников, в классах от 25 человек, они долго находятся вместе. Будет рост заболеваемости, нужно будет адекватно на это реагировать», - рассказал он.

В декабре в России фиксируют подъем детской заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, о чем сообщают СМИ. В ряде регионов вводятся карантины, эксперты фиксируют уверенный рост заболеваемости. Например, с 4 декабря в Благовещенске ввели обязательный масочный режим из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и других респираторных заболеваний среди детей, в Новосибирской области с 9 декабря ввели масочный режим в школах и детсадах.

