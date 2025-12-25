Онищенко предрек рост заболеваемости гриппом с середины января
Геннадий Онищенко заявил НСН, что дети – это главный пусковой механизм в эпидемиологическом процессе.
С 20 января в России ожидается рост заболеваемости гриппом, регионы должны будут на это реагировать, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Эпидемиологический процесс идет, но дети у нас сейчас уходят на каникулы, мы работаем тоже последние дни в этом году. Дети вернутся с каникул, с 13 января. Они сядут за парты, студенты тоже. Неделю мы будем регистрировать не очень резкое повышение, а уже с 20 января начнется рост, потому что дети – это главный пусковой механизм в эпидемиологическом процессе. У нас 18 миллионов школьников, в классах от 25 человек, они долго находятся вместе. Будет рост заболеваемости, нужно будет адекватно на это реагировать», - рассказал он.
В декабре в России фиксируют подъем детской заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, о чем сообщают СМИ. В ряде регионов вводятся карантины, эксперты фиксируют уверенный рост заболеваемости. Например, с 4 декабря в Благовещенске ввели обязательный масочный режим из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и других респираторных заболеваний среди детей, в Новосибирской области с 9 декабря ввели масочный режим в школах и детсадах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Онищенко назвал отдых в Таиланде неполезным для организма
- Без морщин, но с бородой: Почему мужчины стали чаще прибегать к бьюти-услугам
- Сборная России планирует провести два матча в июне с участниками ЧМ
- Онищенко оценил необходимость отмены массовых мероприятий из-за гриппа
- Адвокат Лурье: Суд может незамедлительно выселить Долину из квартиры
- Онищенко предрек рост заболеваемости гриппом с середины января
- Путин внес изменения в состав госсовета РФ
- Онищенко заявил, что гонконгский грипп «не обходит» российскую вакцину
- Первый поезд в честь Жириновского отправился из Москвы в Адлер
- Постпред Украины при ООН пожаловался на успехи России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru