Онищенко заявил, что гонконгский грипп «не обходит» российскую вакцину

Так называемый гонконгский грипп «не обходит» российскую вакцину, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Сейчас у нас в той вакцине, которой Минздрав привил более 80 миллионов человек в нашей стране, грипп H3N2 (известный как гонконгский. – Прим НСН) есть. Эти граждане, так или иначе, отреагировали, их иммунная система к этому вирусу подготовилась. Этот грипп генетически несильно отличается от того, от которого мы прививали. В нем не произошло таких изменений, которые давали бы нам основания говорить, что он обходит иммунитет, который вырабатывается в результате вакцинации», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что на самом деле это не гонконгский грипп, это название просто «прилепилось к нему».

В России распространяется гонконгский грипп, известный как штамм гриппа А (Н3N2). В двенадцати регионах Дальнего Востока, Сибири, Северо-Запада и Центральной части России назвали этот вирус доминирующим или единственным выявленным у заболевших в текущем сезоне, а на днях выявили новый штамм гонконгского гриппа — подтип К. Эксперты прогнозируют пик заболеваемости гонконгским гриппом к середине января. На сегодняшний день граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме.

