Онищенко назвал отдых в Таиланде неполезным для организма

Лететь куда-то в Юго-Восточную Азию на короткий промежуток времени неполезно, для организма это не отдых, так как он вынужден тратить силы на адаптацию, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Надо помнить, что лететь куда-то в Юго-Восточную Азию на короткий промежуток времени, это плохо. Вы за свои деньги не отдыхать будете, а измываться над собственным организмом. Сев в самолет в Москве, прилетев в Таиланд, вы попадаете в другой временной режим, для этого организму надо адаптироваться минимум недели полторы. Разница в пять-шесть часов – это сложно для организма. Потом в Москве опять нужно привыкать, это я не говорю уже про разные температуры», - отметил он.

В 2025 году россияне чаще всего ездили ОАЭ, Таиланд и Вьетнам, рассказала в пресс-центре НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

