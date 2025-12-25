Онищенко назвал отдых в Таиланде неполезным для организма
Любая разница в пять-шесть часов – это сложно для организма, если речь идет о краткосрочных поездках, заявил НСН Геннадий Онищенко.
Лететь куда-то в Юго-Восточную Азию на короткий промежуток времени неполезно, для организма это не отдых, так как он вынужден тратить силы на адаптацию, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Надо помнить, что лететь куда-то в Юго-Восточную Азию на короткий промежуток времени, это плохо. Вы за свои деньги не отдыхать будете, а измываться над собственным организмом. Сев в самолет в Москве, прилетев в Таиланд, вы попадаете в другой временной режим, для этого организму надо адаптироваться минимум недели полторы. Разница в пять-шесть часов – это сложно для организма. Потом в Москве опять нужно привыкать, это я не говорю уже про разные температуры», - отметил он.
В 2025 году россияне чаще всего ездили ОАЭ, Таиланд и Вьетнам, рассказала в пресс-центре НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Онищенко назвал отдых в Таиланде неполезным для организма
- Без морщин, но с бородой: Почему мужчины стали чаще прибегать к бьюти-услугам
- Сборная России планирует провести два матча в июне с участниками ЧМ
- Онищенко оценил необходимость отмены массовых мероприятий из-за гриппа
- Адвокат Лурье: Суд может незамедлительно выселить Долину из квартиры
- Онищенко предрек рост заболеваемости гриппом с середины января
- Путин внес изменения в состав госсовета РФ
- Онищенко заявил, что гонконгский грипп «не обходит» российскую вакцину
- Первый поезд в честь Жириновского отправился из Москвы в Адлер
- Постпред Украины при ООН пожаловался на успехи России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru