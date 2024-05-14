15.05.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России Геннадия Онищенко на тему: «Экзамены и летний отдых: Как родителям подготовить детей».



Совсем скоро пора экзаменов: 23 мая пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии, 28 мая – по русскому языку, 31 мая – по математике базового и профильного уровней. Исследования неоднократно показывают, что более половины старшеклассников (57%) испытывают сильный стресс из-за предстоящих экзаменов. При этом девятиклассники сильнее нервничают, чем одиннадцатиклассники, которые регулярно решают задания из сборников и тестовые варианты ЕГЭ. Также среди десятиклассников о значительном стрессе заявили 63% опрошенных, при этом среди выпускников о переживаниях заявили лишь 52%. В этом году новосибирские школьники стали чаще обращаться к детским психологам из-за стресса на фоне предстоящих экзаменов сообщают СМИ. После сдачи экзаменов детей ждет отдых.



Более 5,3 млн детей отдохнут в рамках летней оздоровительной кампании в 2024 году, на это выделят более 76,8 млрд рублей, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. В Подмосковье 30 мая начнется летняя оздоровительная кампания, в которой примут участие 180 тысяч детей.



В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:



Как помочь ребенку подготовиться к экзаменам без стрессов?

Какие изменения в летнем отдыхе ждут детей в 2024 году?

От чего необходимо оберегать детей на летнем отдыхе?

Как организовать отдых ребенка так, чтобы он набрался сил к новому учебному году?

Во сколько родителям обойдется детский отдых в 2024 году?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало в 11:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам



+7 (903)594-54-37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



