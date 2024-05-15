«Клещи и корь»: Онищенко предупредил россиян о нюансах детского отдыха

«В некоторых регионах регистрируются случаи заболевания корью. С точки зрения медицинских возможностей, этот фактор нужно иметь в виду, но этот фактор не сдерживает детский отдых. Есть вопросы, связанные с клещами. Детей прививать не надо, но нужно обеспечить 100%-ную гарантию, чтобы территории школ и загородных детских оздоровительных учреждений были обработаны от клещей», - сказал Онищенко.

Он отметил, что родителям нужно зайти на сайт выбранного лагеря и узнать, какие требования к ребенку предусмотрены.

«Если в лагере есть санаторные группы, то должна быть лицензия на медицинскую деятельность, если там есть образовательные услуги, то нужна образовательная лицензия. Мамам и папам надо зайти на сайт и посмотреть, какие требования к ребенку предусмотрены. Ну и конечно нужна справка, что ребенок не находился в контакте с больным инфекционным заболеванием», - резюмировал Онищенко.

Ранее глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в разговоре с НСН заявил, что детский туризм необходимо погрузить в категорию социального туризма. По его словам, соответствующий законопроект уже разрабатывается, передает «Радиоточка НСН».

