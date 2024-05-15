«Сбросить напряжение»: Онищенко дал рекомендации школьникам и родителям перед ЕГЭ
Родителям необходимо не поддаваться панике других родителей и следить за сном ребенка, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко.
Школьникам перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно сбросить напряжение с помощью физических упражнений, а во время самого экзамена нужно стараться не заражаться чужим волнением, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Институт психологов дает целый ряд рекомендаций, методических пособий, с которыми можно ознакомиться. Прежде всего, они касаются тех, кто сдает экзамены, а также родителей. В частности, при сдаче экзаменов, если ребенок почувствовал панику, нужно сказать себе «стоп», привести в норму дыхание – это положительно влияет на возбуждение. Нужно постараться не реагировать на отвлекающие моменты, пробежаться глазами по всем тестам, не спешить с ответами. Что касается устного экзамена, нужно не пугаться, если окажется, что вы не очень хорошо знаете билет. Также рекомендуют не заражаться чужим волнением и сбрасывать напряжение с помощью физических упражнений. Самое главное, оценка на ЕГЭ или ОГЭ – это не оценка вашей личности, и это не катастрофа, если результаты экзамена окажутся ниже, чем вы сами себя оценивали», - сказал Онищенко.
Он отметил, что родителям в свою очередь необходимо не поддаваться панике других родителей и следить за сном ребенка.
«Нужно дать рекомендации родителям, которые зачастую играют усугубляющую роль, а не успокаивающую. Первое – не поддавайтесь панике других родителей, следите за сном ребенка, чтобы он накануне экзамена выспался. Дети должны спать не меньше восьми-девяти часов», - резюмировал он.
ЕГЭ в 2024 году пройдет в основной период с 23 мая по 1 июля и в дополнительный период с 4 по 23 сентября, передает «Радиоточка НСН».
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