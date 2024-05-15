«Психостимуляторы!»: Онищенко поддержал запрет продажи энергетиков детям
Необходим также контроль за энергетиками, потому что их доступ на рынок подразумевает и доступность для молодого поколения, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН поддержал законопроект о запрете продажи энергетиков для несовершеннолетних. По его словам, детям необходимо питание, обогащенное витаминами, которое и будет «самым хорошим энергетиком».
«Энергетики вообще нужно запретить! Это «благоприобретения» постсоветского периода. Там используются и алкоголь, и психостимуляторы. Самый хороший энергетик – это нормальное питание ребенка, обогащенное витаминами: овощи, фрукты, продукты с содержанием белка. Запрет – это правильно, но никто не будет утверждать, что закон, если он будет принят, будет исполняться на 100%. Нужен и контроль за энергетиками, потому что доступ их на рынок, в широкую продажу подразумевает и доступность для молодого поколения», - сказал Онищенко.
Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект о федеральном запрете продавать (безалкогольные) энергетические напитки несовершеннолетним. Спикер ГД Вячеслав Володин считает необходимым принять закон до августа, передает «Радиоточка НСН».
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