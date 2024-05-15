Онищенко призвал развивать систему детских круглогодичных лагерей в России

«В 2009 году Владимир Путин в качестве председателя правительства проводил совещания, и тогда говорилось, что нам нужно развивать систему детских круглогодичных лагерей во всех регионах. Меня беспокоит, что очень медленно у нас это развивается, мало тех субъектов РФ, где появились лагеря круглогодичного пребывания детей. Да, восстановлены федеральные лагеря, они сегодня очень современные: «Парус», «Орленок», «Артек»… Там не только отдых, там образовательная, воспитательная, просветительская работа с детьми. Возвращаются трудовые лагеря для детей… Но мало у нас возможностей, нет инфраструктуры для семейного отдыха… Это уже в сфере туризма», - сказал Онищенко.

Он отметил, что в России на сегодняшний день мало гостиниц и центров с занятиями сразу для взрослых и детей.

«Мало еще у нас тех гостиничных комплексов и центров, куда можно приехать всей семьей, и там будут занятия для всех – и для взрослых, и для детей. А в Турции, например, это развито. Такой отдых нам тоже нужно развивать», - резюмировал Онищенко.

Ранее глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в разговоре с НСН заявил, что детский туризм необходимо погрузить в категорию социального туризма. По его словам, соответствующий законопроект уже разрабатывается, передает «Радиоточка НСН».

