9.06.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция первого заместителя председателя комитета Госдумы России по образованию и науке Олега Смолина на тему: «ЕГЭ во время пандемии»

Министр просвещения РФ сообщил, что 29 июня 2020 г. начнётся пробное проведение Единого государственного экзамена в российских школах. Основная волна сдачи ЕГЭ начнётся с 3 июля. А вторая волна – 3, 5, 7 и 8 августа. Сдавать госэкзамен, однако, будут лишь те выпускники, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Соответственно, зачисления в вузы будет проходить в августе. Владимир Путин уже пообещал отложить призыв на военную службу выпускников школ 2020 года, чтобы они успели поступить в ВУЗы перед призывом. Рособрнадзор рассматривает вопрос установки в пунктах сдачи ЕГЭ экспресс-тестов на выявление коронавируса.

Как обеспечить безопасность учеников и учителей во время ЕГЭ?

Как новые условия проведения ЕГЭ повлияют на содержание и оценку экзамена?

Как дети с хроническими заболеваниями смогут сдать ЕГЭ дистанционно?

Отменят или нет выпускные вечера?

Участник пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

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ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется)

У вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



