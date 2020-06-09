В Госдуме предложили перенести выпускные вечера на 1 сентября

«Насколько я понимаю, в регионах к этой идее относятся настороженно и говорят, что будут принимать решения в зависимости от ситуации с коронавирусом. Если мы будем проводить выпускные вечера в масках, дистанцируясь друг от друга на полтора метра, как быть с выпускным баллом, школьным вальсом? Мне лично представляется, что сейчас проводить выпускные достаточно опасно. Я бы предложил рассмотреть возможность отложить выпускные вечера и провести их либо после ЕГЭ, если ситуация позволит, либо — шальная идея — совместить с Днём знаний 1 сентября. Утром поздравим первоклашек, а вечером — выпускной», - заявил он.

Согласно утверждённому Минпросвещения графику, старт ЕГЭ в этом году сдвинули на 29 июня. В начале июля школьники сдадут русский язык и математику, до конца месяца пройдут экзамены по дополнительным дисциплинам. Сдавать госэкзамен, однако, будут лишь те выпускники, кто собирается поступать в высшие учебные заведения.

Проведение выпускных вечеров в этом году изначально планировалось в онлайн-формате. Однако затем министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в регионах, которые к 27 июня будут на третьей стадии снятия ограничений, могут пройти очные вечера.

