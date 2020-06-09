Депутат Госдумы допустил ухудшение результатов ЕГЭ в этом году

Если не упростить задания на ЕГЭ, то в этом году результаты экзаменов могут оказаться хуже, чем в предыдущем. Такое мнение в ходе онлайн-конференции в пресс-центре НСН высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, отвечая на вопрос о влиянии ситуации с коронавирусом на уровень подготовки выпускников.

«Всё зависит от того, какие решения примет Рособрнадзор. Мы же понимаем, что результат ЕГЭ во многом зависит от сложности тестов. Математики в своё время говорили, что даже когда вы даёте индивидуализированные тесты, чтобы трудно было списать, вы не можете обеспечить их полную тождественность по сложности. Разница составляет порядка 25%. Если снизить уровень заданий для ЕГЭ, то можно сохранить баллы на уровне прошлого года. Если же не снижать, то, с моей точки зрения, результаты ЕГЭ в этом году должны быть хуже», - уверен он.

По словам Смолина, это объясняется вынужденным переводом школьников на дистанционное обучение в последней четверти завершившегося учебного года.

«Дистанционное обучение в том авральном порядке, в котором его пришлось вводить, не обеспечивает того же качества образования, как обучение в живую. Говорю это как куратор экспертного совета по информационным технологиям при думском комитете по образованию и науке. Дистанционное обучение требует хорошей связи, гораздо более высокой мотивации от детей и специальной подготовки учителей. Не все учителя были готовы», - констатировал депутат Госдумы, выступая на пресс-конференции.

Согласно утверждённому Минпросвещения графику, старт ЕГЭ в этом году сдвинули на 29 июня. В начале июля школьники сдадут русский язык и математику, до конца месяца пройдут экзамены по дополнительным дисциплинам. Сдавать госэкзамен, однако, будут лишь те выпускники, кто собирается поступать в высшие учебные заведения.

