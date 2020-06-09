Депутат Госдумы рассказал, почему нужно отменить ЕГЭ

По его словам, есть два аргумента за отмену ЕГЭ. Первый — здоровье детей.

«Я напомню, что Минздрав России предлагал проводить ЕГЭ в августе, и что 11 стран, которые вроде бы сняли карантин, вынуждены отчасти к нему возвращаться. Я уверен, что мои коллеги-педагоги сделают максимум для того, чтобы разделить ребят и обеспечить дистанцирование. Но обеспечить полную безопасность, как нам представляется, будет достаточно сложно», - отметил Смолин.

Второй аргумент — так называемое цифровое неравенство при подготовке к сдаче экзамена, добавил он.

«ЕГЭ уменьшил неравенство в территориальном плане, но увеличил в социальном. Дело в том, что сравнительно редкий ученик успешно сдаёт ЕГЭ без репетиторов. Если верить общероссийской статистике, то порядка 70% всех детей готовятся к ЕГЭ с репетиторами. Они, прежде всего, его и сдают хорошо. Соответственно, не всех есть деньги на репетиторов. Равных возможной для подготовки нет, но так было и прежде. А в этом году появилось дополнительное неравенство — цифровое. Не у каждого старшеклассника есть компьютер. Напомню, губернатор Петербурга — далеко не самого бедного региона России — обратился к петербуржцам с просьбой, у кого есть лишние ноутбуки, поделить ими с ребятами на время дистанционного обучения. А теперь представьте себе глубинку, сельскую школу. Далеко не везде есть условия для дистанционного обучения», - сказал Смолин на пресс-конференции НСН.

Он напомнил, что в своё время выступал за добровольную сдачу ЕГЭ.

Согласно утверждённому Минпросвещения графику, старт ЕГЭ в этом году сдвинули на 29 июня. В начале июля школьники сдадут русский язык и математику, до конца месяца пройдут экзамены по дополнительным дисциплинам. Сдавать госэкзамен, однако, будут лишь те выпускники, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Соответственно, зачисления в вузы будет проходить в августе.

