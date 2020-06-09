Депутат Госдумы рассказал об идее тестировать на COVID-19 прямо перед ЕГЭ

«Я не медик, выскажу не профессиональное мнение. Мне приходилось сдавать два вида тестов на коронавирус. Один из них, ПЦР, проводится обычно за день-два. Тогда получится, что ребятам придётся — а на селе, например, это проблема — заранее ехать куда-то сдавать тесты. А мы знаем, что больницы, увы, далеко не самое безопасное место, поэтому возникают дополнительные риски. Если же брать анализы крови на иммуноглобулин М, то это можно сделать прямо перед экзаменом: результат будет за полчаса-час. Но это увеличивает и время нахождения, и является дополнительным стрессовым фактором. Поэтому, с нашей точки зрения, хорошего решения здесь нет, и придётся выбирать меньшее из зол», - отметил Смолин.

В числе уже утверждённых санитарных мер — рассадка сдающих ЕГЭ на расстоянии друг от друга и требование носить медицинскую маску.

«Наверное, это правильно, но желающие могут попробовать в жару посидеть четыре часа в маске. Я не уверен, что это положительно скажется на умственных способностях и сообразительности. Это, конечно, увеличит стрессовую ситуацию для ребят, которая на ЕГЭ и без того достаточно высокая», - сказал по этому поводу Смолин.

Согласно утверждённому Минпросвещения графику, старт ЕГЭ в этом году сдвинули на 29 июня. В начале июля школьники сдадут русский язык и математику, до конца месяца пройдут экзамены по дополнительным дисциплинам. Сдавать госэкзамен, однако, будут лишь те выпускники, кто собирается поступать в высшие учебные заведения.

Смолин в ходе пресс-конференции НСН отметил, что выступал за отмену проведения ЕГЭ в этом году. Однако хорошо уже и то, что правительство согласилось отменить ОГЭ для девятиклассников, а ЕГЭ оставить только для поступающих в вузы, добавил депутат.

