5.02.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Древнерусский рэйв или абсурдные фантазии на тему «Как дед на медведя в мошпит ходил»

Накануне московской презентации нового шоу «Древнерусский рэйв» Нейромонах Феофан устроит личную встречу с журналистами на площадке пресс-центра ИА «НСН», чтобы подробнее рассказать о предстоящем выступлении, а также поделиться концертными планами на весну и осень, раскрыть несколько секретов о готовящихся релизах и ответить на каверзные и интересные вопросы.

Нейромонах Феофан - известный петербургский проект, исполняющий песнопения в стиле «древнерусский драм-н-бэйс». Дебютный альбом группы вышел в начале 2015 года, и до сих пор никто не знает, кто скрывается под расшитым капюшоном.

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикеру пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

