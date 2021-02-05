Нейромонах Феофан рассказал о своем генномодифицированном медведе
Нейромонах Феофан рассказал о своем генномодифицированном мишке.
Накануне московской презентации нового шоу «Древнерусский рэйв» Нейромонах Феофан в пресс-центре ИА «НСН» рассказал о предстоящем выступлении, а также поделился концертными планами на весну и осень.
Нейромонах Феофан также рассказал о своем генномодифицированном мишке.
«Он не уходит в спячку потому, что он генномодифицированный. У него привита мутация с помощью технологии CRISP, изменен ген, который его вгоняет в спячку», - сказал он.
Нейромонах добавил, что прививать своего мишку от коронавруса он не планирует, так как, по его словам, коронавирус на животных не распространяется.
«Вот и проверим, как он переживет, но специально чихать на него не будем», - отметил нейромонах.
Нейромонах Феофан - известный петербургский проект, исполняющий песнопения в стиле «древнерусский драм-н-бэйс». Дебютный альбом группы вышел в начале 2015 года, и до сих пор никто не знает, кто скрывается под расшитым капюшоном.
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