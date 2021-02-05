Нейромонах Феофан готов представить Россию на Евровидении

Нейромонах Феофан заявил на пресс-конференции НСН, что готов поехать на Евровидение.

«Если честно, «Евровидение» я не смотрел ни разу. Вокруг этого фестиваля много шума, это позволяет артистам показать себя на международном уровне, но для меня непонятна процедура отбора на это мероприятие. Мое отношение к непрозрачным процессам почти всегда негативное. А так фестиваль хороший, пусть проходит, главное, чтобы не воевали. Если пригласят, мы готовы представить Россию как нефиг делать», - сказал он.

Нейромонах Феофан - известный петербургский проект, исполняющий песнопения в стиле «древнерусский драм-н-бэйс». Дебютный альбом группы вышел в начале 2015 года, и до сих пор никто не знает, кто скрывается под расшитым капюшоном.

