15.10.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Маркетплейсы в эпоху военного времени. Новые вызовы и новые возможности»

Атаки беспилотников на маркетплейсы стали реалиями сегодняшнего дня. При этом российские маркетплейсы продолжают оставаться одним из главных каналов продаж для малого и среднего бизнеса, однако условия работы для селлеров заметно меняются. Рост конкуренции, увеличение расходов на логистику и продвижение, изменение комиссий и требований площадок заставляют предпринимателей искать новые способы сохранить рентабельность и развивать бизнес. Крупнейшие площадки также продолжают наращивать обороты. Совокупные продажи Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» в 2025 году составили около 8,6 трлн рублей, однако рост уже не такой стремительный, как несколько лет назад.

В этих условиях особенно важной становится поддержка предпринимателей. Селлерам доступны различные инструменты — от программ льготного кредитования и региональных мер поддержки малого бизнеса до образовательных программ.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как атаки БПЛА сказались на маркетплейсах?

Как сегодня живут и развиваются ведущие маркетплейсы?

Какая поддержка сегодня доступна селлерам?

Достаточно ли существующих мер господдержки?

Как много российских брендов и дизайнеров представлены на маркетплейсах?

Планируются ли новые меры поддержки в 2026 году?

Участники пресс-конференции:

Яна Головлева - директор по развитию бизнеса Ozon;

- директор по развитию бизнеса Ozon; Мария Ост - генеральный продюсер телеканала Fashion TV Россия;

- генеральный продюсер телеканала Fashion TV Россия; Игорь Чапурин - российский дизайнер, модельер, заслуженный художник Российской Федерации;

- российский дизайнер, модельер, заслуженный художник Российской Федерации; Олег Фатун - медиа менеджер, генеральный директор Fashion TV;

- медиа менеджер, генеральный директор Fashion TV; Никита Карстен - fashion стилист.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



