15.10.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Маркетплейсы в эпоху военного времени. Новые вызовы и новые возможности»
Атаки беспилотников на маркетплейсы стали реалиями сегодняшнего дня. При этом российские маркетплейсы продолжают оставаться одним из главных каналов продаж для малого и среднего бизнеса, однако условия работы для селлеров заметно меняются. Рост конкуренции, увеличение расходов на логистику и продвижение, изменение комиссий и требований площадок заставляют предпринимателей искать новые способы сохранить рентабельность и развивать бизнес. Крупнейшие площадки также продолжают наращивать обороты. Совокупные продажи Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» в 2025 году составили около 8,6 трлн рублей, однако рост уже не такой стремительный, как несколько лет назад.
В этих условиях особенно важной становится поддержка предпринимателей. Селлерам доступны различные инструменты — от программ льготного кредитования и региональных мер поддержки малого бизнеса до образовательных программ.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как атаки БПЛА сказались на маркетплейсах?
- Как сегодня живут и развиваются ведущие маркетплейсы?
- Какая поддержка сегодня доступна селлерам?
- Достаточно ли существующих мер господдержки?
- Как много российских брендов и дизайнеров представлены на маркетплейсах?
- Планируются ли новые меры поддержки в 2026 году?
Участники пресс-конференции:
- Яна Головлева - директор по развитию бизнеса Ozon;
- Мария Ост - генеральный продюсер телеканала Fashion TV Россия;
- Игорь Чапурин - российский дизайнер, модельер, заслуженный художник Российской Федерации;
- Олег Фатун - медиа менеджер, генеральный директор Fashion TV;
- Никита Карстен - fashion стилист.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8