Нейромонах Феофан рассказал о гастрольном туре весной
Нейромонах Феофан рассказал о музыке, которая прозвучит в гастрольном туре по России с программой «Древнерусский рэйв».
Накануне московской презентации нового шоу «Древнерусский рэйв» нейромонах Феофан в пресс-центре ИА «НСН» рассказал о предстоящем выступлении, а также поделился концертными планами на весну и осень.
Нейромонах Феофан рассказал о музыке, которая прозвучит в гастрольном туре по России с программой «Древнерусский рэйв».
«Весенний тур будет с программой «Древнерусский рэйв». Последний раз мы ездили в туры с программой «Десять» в честь десятилетия творческой деятельности. В ней было смешение акустических и электронных инструментов», - отметил он.
Нейромонах добавил, что среди треков-новинок на предстоящем выступлении будет композиция «Небо», которая, как он пообещал, для многих станет «откровением».
Нейромонах Феофан - известный петербургский проект, исполняющий песнопения в стиле «древнерусский драм-н-бэйс». Дебютный альбом группы вышел в начале 2015 года, и до сих пор никто не знает, кто скрывается под расшитым капюшоном.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 688 / сут.
Умерли
75 732+527 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+23 582 / сут.
- СМИ: Вместо гимна России на ЧМ по хоккею будет звучать «Катюша»
- Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей за разлив дизтоплива
- «Агрессивная риторика». Песков ответил на требование Байдена освободить Навального
- Эксперты в США назвали преимущества вакцины «Спутник V»
- «Отсутствие нормальности». Лавров назвал главную проблему в отношениях РФ и ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru