Нейромонах Феофан рассказал о гастрольном туре весной

Накануне московской презентации нового шоу «Древнерусский рэйв» нейромонах Феофан в пресс-центре ИА «НСН» рассказал о предстоящем выступлении, а также поделился концертными планами на весну и осень.

Нейромонах Феофан рассказал о музыке, которая прозвучит в гастрольном туре по России с программой «Древнерусский рэйв».

«Весенний тур будет с программой «Древнерусский рэйв». Последний раз мы ездили в туры с программой «Десять» в честь десятилетия творческой деятельности. В ней было смешение акустических и электронных инструментов», - отметил он.

Нейромонах добавил, что среди треков-новинок на предстоящем выступлении будет композиция «Небо», которая, как он пообещал, для многих станет «откровением».

Нейромонах Феофан - известный петербургский проект, исполняющий песнопения в стиле «древнерусский драм-н-бэйс». Дебютный альбом группы вышел в начале 2015 года, и до сих пор никто не знает, кто скрывается под расшитым капюшоном.

