Нейромонах Феофан рассказал о новинках звука программы «Древнерусский рэйв»

Накануне московской презентации нового шоу «Древнерусский рэйв» нейромонах Феофан в пресс-центре ИА «НСН» рассказал о предстоящем выступлении, а также поделился концертными планами на весну и осень.

Нейромонах Феофан объяснил, в чем новизна программы «Древнерусский рэйв».

«В чем новшество этой программы? Мы полностью переработали звук. Новые треки ранее отличались от записанных давно и это было заметно. Теперь же и секция ударных, и бас звучат как надо. Ранее старые треки проигрывали по качеству звука новым», - сказал он.

Большую работу провели и со светом, будет больше электронной музыки, чем акустической, добавил нейромонах.

Нейромонах Феофан - известный петербургский проект, исполняющий песнопения в стиле «древнерусский драм-н-бэйс». Дебютный альбом группы вышел в начале 2015 года, и до сих пор никто не знает, кто скрывается под расшитым капюшоном.

