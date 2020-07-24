28.07.2020 состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению закона ограничивающего использование электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах
28.07.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Допарились: вейпы и кальяны под законом»
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах, введя соответствующие административные наказания. Теперь за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса в теле- и видеофильмах, в театрально-зрелищных представлениях будут наказываться штрафами.
- Какой вред здоровью наносят электронные средства курения и сопоставим он с обычной сигаретой?
- Какое наказание будет за курение вейпа и айкоса в общественном месте?
- Соблюдение антитабачного закона: Как работает закон на практике?
- Как отразился закон на здоровье граждан, какова динамика?
- Изменилось ли потребление табака после введения закона?
Участники пресс-конференции:
- Член комитета ГД РФ по охране здоровья, Заслуженный врач Российской Федерации Николай Герасименко;
- Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина
ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 28.07.2020 в 14:00
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)
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