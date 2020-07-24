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Допарились: вейпы и кальяны под законом

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Начало конференции

14:00

28 июля 2020

28.07.2020 состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению закона ограничивающего использование электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах

28.07.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Допарились: вейпы и кальяны под законом»

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах, введя соответствующие административные наказания. Теперь за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса в теле- и видеофильмах, в театрально-зрелищных представлениях будут наказываться штрафами.

  • Какой вред здоровью наносят электронные средства курения и сопоставим он с обычной сигаретой?
  • Какое наказание будет за курение вейпа и айкоса в общественном месте?
  • Соблюдение антитабачного закона: Как работает закон на практике?
  • Как отразился закон на здоровье граждан, какова динамика?
  • Изменилось ли потребление табака после введения закона?

Участники пресс-конференции:

  • Член комитета ГД РФ по охране здоровья, Заслуженный врач Российской Федерации Николай Герасименко;
  • Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 28.07.2020 в 14:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

  • Использование текстовых, аудио- и видеоматериалов опубликованных на сайте NSN.fm или на официальных страницах информационного агентства "Национальная Служба Новостей"в социальных сетях, платформах и сервисах, допускается только с обязательным указанием первоисточника - ИА НСН, а также с гиперссылкой на сайт NSN.fm, как источник информации.


ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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