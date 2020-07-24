28.07.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Допарились: вейпы и кальяны под законом»

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах, введя соответствующие административные наказания. Теперь за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса в теле- и видеофильмах, в театрально-зрелищных представлениях будут наказываться штрафами.

Какой вред здоровью наносят электронные средства курения и сопоставим он с обычной сигаретой?

Какое наказание будет за курение вейпа и айкоса в общественном месте?

Соблюдение антитабачного закона: Как работает закон на практике?

Как отразился закон на здоровье граждан, какова динамика?

Изменилось ли потребление табака после введения закона?

Участники пресс-конференции:

Член комитета ГД РФ по охране здоровья, Заслуженный врач Российской Федерации Николай Герасименко;

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 28.07.2020 в 14:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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