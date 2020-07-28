Минздрав: На самоизоляции россияне стали меньше курить

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Допарились: вейпы и кальяны под законом».

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах, введя штрафы. Теперь вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса в фильмах и театральных представлениях будет наказываться серьезными штрафами.

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина порадовалась, что россияне отвыкли от курения в кафе и ресторанах.

«По статистике, продажа табачной продукции за период самоизоляции снизилась. Эксперты постоянно мониторят, как выполняется закон о запрете курения в общественных местах. Он хорошо реализуется в кафе, ресторанах, мы к этому привыкли. В других странах заходишь в заведение, и понимаешь, что отвык от курения в общественных местах. Немного хуже соблюдается закон о курении в открытых местах – парки, стадионы, это недоработка контрольно-надзорных органов», - добавила она.

Ранее Оксана Драпкина указала россиянам на необходимость совершать ряд простых действий для укрепления здоровья. По ее словам, необходимо соблюдать пять простых правил, чтобы продлить свою здоровую жизнь.

