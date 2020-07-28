В России резко повысили штрафы за продажу несовершеннолетним насвая и снюса
Член комитета ГД РФ по охране здоровья Николай Герасименко во время пресс-конференции НСН рассказал, какие суммы придется заплатить за подобное нарушение.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Допарились: вейпы и кальяны под законом».
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах, введя соответствующие административные наказания. Теперь вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса в фильмах и театральных представлениях будет наказываться серьезными штрафами.
Член комитета ГД РФ по охране здоровья, Заслуженный врач Российской Федерации Николай Герасименко заявил, что новый закон позволит более жестко регулировать продажу несовершеннолетним.
«Курение в общественных местах вэйпов и айкосов приравнено к курению обычных сигарет. Увеличены штрафы за продажу насвая и снюса. Для граждан - от 15 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50, для юрлиц – от 100 до 150. За продажу несовершеннолетним устройств для потребления кальянов и табакосодержащей продукции штраф будет 20-40 тысяч рублей для граждан, то есть штраф увеличен почти в 3 раза. Для должностных лиц 40-70 тысяч, для юридических 150-300 тысяч. Штрафы очень серьезные. Считаю, они позволят более жестко регулировать продажу несовершеннолетним», - заявил он.
Ранее член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев назвал принятый Госдумой документ «торжеством здравого смысла». «Есть в проекте некоторые пункты, которые требуют дальнейшего анализа и совершенствования, но, в общем, закон на данный момент максимально необходимый и важный. Самое главное, что кальяны, вейпы будут приравнены к обычным сигаретам», — пояснил он.
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