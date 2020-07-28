В Госдуме назвали допустимую норму никотина
Член комитета ГД РФ по охране здоровья Николай Герасименко в ходе пресс-конференции НСН отметил, что нормы содержания никотина в табачной продукции необходимо подробно регламентировать.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Допарились: вейпы и кальяны под законом».
Член комитета ГД РФ по охране здоровья, Заслуженный врач Российской Федерации Николай Герасименко заявил, что сегодняшняя допустимая норма содержания никотина в любой продукции в России – 20 мг на 1 мл.
«Большая проблема правительства – что у нас нет технического регламента на никотиносодержащую продукцию. Его нужно подготовить в кратчайшие сроки. Затем следует утвердить нормы содержания никотина – сейчас это 20 мг на 1 мл. Это очень важный момент. Он ниже, чем в Европе. Там это 60 мг. Любая разовая доза – сигарета, конфета, снюс, спайс – не должна превышать допустимого содержания никотина», - заявил он.
Ранее во время пресс-конференции НСН Герасименко рассказал, какие суммы придется заплатить за продажу насвая и снюса несовершеннолетним. По его словам, в некоторых случаях нарушителю придется заплатить до 300 тысяч рублей.
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