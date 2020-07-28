В Минздраве дали пять советов россиянам для ЗОЖ
Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина указала россиянам на необходимость совершать ряд простых действий для укрепления здоровья.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Допарились: вейпы и кальяны под законом».
Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина напомнила о вреде никотина, а также дала несколько важных советов для жизни в ЗОЖ-режиме.
«Индекс приверженности к здоровому образу жизни:
1) Не курить
2) Употреблять овощи и фрукты - 400 г в день
3) Умеренная физическая активность – ходьба в течение часа
4) Не злоупотреблять солью
5) Не злоупотреблять алкоголем
Научно доказано, что несоблюдение этих норм чревато повышенной смертностью. Вот пять простых советов всем, кто быть здоровым гораздо дольше», - рассказала она.
Ранее член комитета Госдумы РФ по охране здоровья, заслуженный врач Российской Федерации Николай Герасименко заявил, что сегодняшняя допустимая норма содержания никотина в любой продукции в России – 20 мг на 1 мл.
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