В Минздраве дали пять советов россиянам для ЗОЖ

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Допарились: вейпы и кальяны под законом».

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина напомнила о вреде никотина, а также дала несколько важных советов для жизни в ЗОЖ-режиме.

«Индекс приверженности к здоровому образу жизни:

1) Не курить

2) Употреблять овощи и фрукты - 400 г в день

3) Умеренная физическая активность – ходьба в течение часа

4) Не злоупотреблять солью

5) Не злоупотреблять алкоголем

Научно доказано, что несоблюдение этих норм чревато повышенной смертностью. Вот пять простых советов всем, кто быть здоровым гораздо дольше», - рассказала она.

Ранее член комитета Госдумы РФ по охране здоровья, заслуженный врач Российской Федерации Николай Герасименко заявил, что сегодняшняя допустимая норма содержания никотина в любой продукции в России – 20 мг на 1 мл.

