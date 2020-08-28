31.08.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Домики для рабов». За что Моргенштерн может пойти под суд?

Рэпер Алишер Моргенштерн, может в ближайшее время предстать перед судом. Исковое требование к исполнителю предъявили московский учитель географии Артём Васильевых и музыкант Юрий Семеняк. Причиной подачи иска стало высказывание Моргенштерна о том, что учебные заведения являются «домиками, из которых выходят рабы», — это оскорбило преподавателя. В своем заявлении он обвинил артиста в призывах несовершеннолетних к отказу от образования и алкоголизму. Ранее в СМИ появлялась информация, что концерт Моргенштерна в Воронеже прошёл под контролем прокуратуры и полиции, на него было запрещено пускать зрителей младше 18 лет якобы из-за пропаганды наркотиков и мата в песнях.

Какую ответственность должен понести артист за свое высказывание о школах?

Как творчество популярных исполнителей влияет на школьников?

Должны ли кумиры нести ответственность за свои высказывания, тем более, если их фанаты несовершеннолетние?

Как уберечь ребенка от негативного влияния своего кумира?

Участники пресс-конференции:

Учитель географии Артём Васильевых

Музыкант Юрий Семеняк

Почётный адвокат России, Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.





ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! На пресс-конференцию пропускают только съёмочные группы ТВ

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. Аккредитация не ведется. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 31.08.2020 в 12:00 Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8





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