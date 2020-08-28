31.08.2020 состоится пресс-конференция, посвященная судебному иску против Моргенштерна
31.08.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Домики для рабов». За что Моргенштерн может пойти под суд?
Рэпер Алишер Моргенштерн, может в ближайшее время предстать перед судом. Исковое требование к исполнителю предъявили московский учитель географии Артём Васильевых и музыкант Юрий Семеняк. Причиной подачи иска стало высказывание Моргенштерна о том, что учебные заведения являются «домиками, из которых выходят рабы», — это оскорбило преподавателя. В своем заявлении он обвинил артиста в призывах несовершеннолетних к отказу от образования и алкоголизму. Ранее в СМИ появлялась информация, что концерт Моргенштерна в Воронеже прошёл под контролем прокуратуры и полиции, на него было запрещено пускать зрителей младше 18 лет якобы из-за пропаганды наркотиков и мата в песнях.
- Какую ответственность должен понести артист за свое высказывание о школах?
- Как творчество популярных исполнителей влияет на школьников?
- Должны ли кумиры нести ответственность за свои высказывания, тем более, если их фанаты несовершеннолетние?
- Как уберечь ребенка от негативного влияния своего кумира?
Участники пресс-конференции:
- Учитель географии Артём Васильевых
- Музыкант Юрий Семеняк
- Почётный адвокат России, Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! На пресс-конференцию пропускают только съёмочные группы ТВ
ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. Аккредитация не ведется. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 31.08.2020 в 12:00 Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
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