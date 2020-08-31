Адвокат оценил перспективы иска к рэперу Моргенштерну

Иск учителя географии Артёма Васильевых и музыканта Юрия Семеняка к рэперу Алишер Моргенштерн не примет суд, такое мнение на пресс-конференции НСН «Домики для рабов». За что Моргенштерн может пойти под суд?» высказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

«Иск сейчас на рассмотрении у судьи. Я думаю, что он его не примет, потому ответчик – уполномоченный по делам несовершеннолетних Кузнецова - не тот. Подать в суд с бухты-барахты на нее не получится. И потом закон регулирует виды информации, которые подпадают под запрет. Мы с лингвистом проанализировали это интервью и не нашли признаков запрещенной информации. Поэтому нормы закона в иске не соблюдены – ненадлежащий ответчик и отсутствие предмета», - сказал Трунов.