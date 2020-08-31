Иск к рэперу Моргенштерну подадут повторно в случае отказа
Авторы иска к рэперу Моргенштерну пообещали не опускать руки, если суд им откажет.
Если суд откажется принять иск учителя географии Артёма Васильевых и музыканта Юрия Семеняка к рэперу Алишеру Моргенштерну, то они готовы подать его снова. Об этом заявил на пресс-конференции НСН «Домики для рабов». За что Моргенштерн может пойти под суд?» заявил музыкант Юрий Семеняк.
«Если наш иск признают плохим, мы всегда можем подать новый иск, если увидим бездействие правоохранительных органов», - сказал Семеняк.
Ранее адвокат Трунов на пресс-конференции НСН заявил, что иск Васильевых и Семеняка к Моргенштерну не примет суд.
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