Иск к рэперу Моргенштерну подадут повторно в случае отказа

Авторы иска к рэперу Моргенштерну пообещали не опускать руки, если суд им откажет.

Если суд откажется принять иск учителя географии Артёма Васильевых и музыканта Юрия Семеняка к рэперу Алишеру Моргенштерну, то они готовы подать его снова. Об этом заявил на пресс-конференции НСН «Домики для рабов». За что Моргенштерн может пойти под суд?» заявил музыкант Юрий Семеняк.

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«Если наш иск признают плохим, мы всегда можем подать новый иск, если увидим бездействие правоохранительных органов», - сказал Семеняк.

Ранее адвокат Трунов на пресс-конференции НСН заявил, что иск Васильевых и Семеняка к Моргенштерну не примет суд.

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