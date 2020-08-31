Учитель не будет заявлять в полицию об угрозах после иска к Моргенштерну
Подавший в суд на рэпера Моргенштерна учитель географии Артём Васильевых рассказал на пресс-конференции в НСН о своей реакции на угрозы со стороны фанатов исполнителя.
Учитель географии Артём Васильевых, подавший иск против рэпера Алишера Моргенштерна, пока не собирается подавать заявление в полицию на тех, кто ему угрожал в инстаграме. Об этом он заявил на пресс-конференции НСН «Домики для рабов». За что Моргенштерн может пойти под суд?».
«Угроза поступила. Но я понимаю, что целевая аудитория Алишера – это школьники. То есть те с кем, я работаю. Заявление пока не собираюсь подавать. Поэтому я дал время тем, кто угрожал, подумать и извиниться», - сказал Васильевых.
Ранее адвокат Игорь Трунов на пресс-конференции НСН выразил мнение, что иск учителя географии Артёма Васильевых и музыканта Юрия Семеняка к рэперу Алишеру Моргенштерну не примет суд.
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