Учитель не будет заявлять в полицию об угрозах после иска к Моргенштерну

«Угроза поступила. Но я понимаю, что целевая аудитория Алишера – это школьники. То есть те с кем, я работаю. Заявление пока не собираюсь подавать. Поэтому я дал время тем, кто угрожал, подумать и извиниться», - сказал Васильевых.

Ранее адвокат Игорь Трунов на пресс-конференции НСН выразил мнение, что иск учителя географии Артёма Васильевых и музыканта Юрия Семеняка к рэперу Алишеру Моргенштерну не примет суд.

