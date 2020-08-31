Семеняк: Моргенштерн в критике образования вышел за рамки творчества

«Нельзя запрещать заниматься творчеством. Человек по своей природе творец. Запрещать это – глупо. Я против запретов концертов Моргенштерна. Главное, чтобы творчество не нарушало закон. Но в своем интервью он выходит за пределы своего творчества. Он пиарится, хайпится, а его слушают дети, которые не понимают, что это лишь часть образа. Они наслушаются его интервью и решат, что успех это просто, что образование не нужно. Они выйдут из школы неприспособленными к жизни», - считает Семеняк.

Рэпер Алишер Моргенштерн может в ближайшее время предстать перед судом. Исковое требование к исполнителю предъявили московский учитель географии Артём Васильевых и музыкант Юрий Семеняк. В своем заявлении они обвинил артиста в призывах несовершеннолетних к отказу от образования и алкоголизму.

