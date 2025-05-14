Откровенная. Юбилей певицы Анжелики Агурбаш

16.05.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция заслуженной артистки Республики Беларусь, певицы, актрисы, модели и телеведущей Анжелики Агурбаш, посвящённая тройному юбилею.

Певица Анжелика Агурбаш празднует сразу три важнейших юбилея. 17 мая ей исполняется 55 лет — значимый этап в жизни и карьере артистки. Кроме того, в этом году отмечается 35-летие её творческой деятельности — за эти годы Анжелика завоевала сердца миллионов поклонников, выступая на сценах и снимаясь в кино. Также в честь этого события она отмечает 20-летие участия в международном фестивале Евровидение (2005), которое стало одним из ярких моментов её профессиональной биографии. За годы своей карьеры Анжелика Агурбаш стала лауреатом множества престижных фестивалей и наград, а её творчество продолжает вдохновлять новые поколения артистов и поклонников.

В ходе пресс-конференции Анжелика расскажет о своих значимых творческих достижениях и новых проектах, приуроченных к тройному юбилею:

Премьера новой песни , которая станет открывающей вторую часть её альбома «Откровенная»

, которая станет открывающей вторую часть её альбома «Откровенная» 20-летие участия в Евровидении (2005) и презентация нового сборника ремиксов на хит «Love Me Tonight»

и презентация нового сборника ремиксов на хит «Love Me Tonight» 35-летие творческой деятельности : рассказ о ключевых этапах 90-х, 2000-х, 2010-х и современного периода, а также анонс сборника лучших хитов за эти годы

: рассказ о ключевых этапах 90-х, 2000-х, 2010-х и современного периода, а также анонс сборника лучших хитов за эти годы Новый проект биографической инструментальной музыки — На пресс-конференции она эксклюзивно представит первую работу из этой серии

— На пресс-конференции она эксклюзивно представит первую работу из этой серии Серия книг и аудиокниг — автобиографический проект, который в будущем ляжет в основу фильмов и сериалов

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам

+7 916 107 77 34

﻿Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



