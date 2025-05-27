Туристы с детьми открыли для себя экстремальный отдых
Некоторые семьи в поисках чего-то нового отправляются в Коми, Мурманскую область, на Камчатку, сказала НСН Наталья Анисимова.
Российские туристы с детьми все чаще отправляются в активные экстрим-туры, рассказала в пресс-центре НСН глава отдела партнерских коммуникаций сервиса путешествий «Туту», создатель проекта «Медиаразведка», эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова.
«Периодически те, кто может себе это позволить, отправляют в активные экстрим-туры. Естественно, нужно выбирать проверенных туроператоров и сертифицированных гидов, их уже по России достаточно много. Уже достаточно давно открыт Дагестан, открыта Мурманская область. И определенный процент семей едут, чтобы открыть что-то новое. Это такие регионы, как Ямал, Коми, Мурманская область, Камчатка, Сахалин и Владивосток. Например, билеты во Владивосток порой стоят дешевле, чем полететь куда-то в Центральной России, и август-сентябрь – прекрасное время, чтобы купаться в Японском море: вода в заливах прогревается до +25…+26 градусов. Там есть, чем занять детей - от океанариумов до походов на остров Русский, плавучих бань и аквапарков, поездок в Уссурийск и другие города Приморья», - сказала собеседница НСН.
Ранее глава отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова рассказала в пресс-центре НСН, что туристы с детьми внутри России предпочитают ездить в Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург.
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