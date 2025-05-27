Туроператоры рассказали, на что обращать внимание при отправке детей в лагерь
Глава TEZ TOUR Воскан Арзуманов рассказал НСН, что компании, которые перевозят детей в лагеря, обязаны быть туроператорами по выездному туризму.
Перед отправкой детей в заграничные лагеря родителям необходимо убедиться, что перевозчик является туроператором по выездному туризму, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
«В первую очередь, отправляя детей за границу, нужно обращать внимание на то, чтобы компания, которая этим занимается, являлась туроператором. Они должны на просто состоять в реестре туроператоров, они должны состоять в реестре туроператоров по выездному туризму. Это очень важно. По закону туроператор - это ООО (общество с ограниченной ответственностью - прим. НСН), ИП (индивидуальный предприниматель - прим. НСН) никогда не может быть туроператором. У внутреннего туризма фингарантия составляет 500 тысяч рублей, по выездному - 50 миллионов рублей. Это гарантия того, что деньги лежат в «Турпомощи». Что бы ни случилось с туроператором, детей все равно вернут домой», - сказал собеседник НСН
Ранее Арзуманов рассказал НСН, что сокращение полетных программ на Шри-Ланку произошло из-за необоснованно завышенных цен и из-за сезона дождей, но в островное государство по-прежнему можно полететь отдохнуть через Ближний Восток или Турцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru