Туроператоры рассказали, на что обращать внимание при отправке детей в лагерь

Глава TEZ TOUR Воскан Арзуманов рассказал НСН, что компании, которые перевозят детей в лагеря, обязаны быть туроператорами по выездному туризму.

Перед отправкой детей в заграничные лагеря родителям необходимо убедиться, что перевозчик является туроператором по выездному туризму, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

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«В первую очередь, отправляя детей за границу, нужно обращать внимание на то, чтобы компания, которая этим занимается, являлась туроператором. Они должны на просто состоять в реестре туроператоров, они должны состоять в реестре туроператоров по выездному туризму. Это очень важно. По закону туроператор - это ООО (общество с ограниченной ответственностью - прим. НСН), ИП (индивидуальный предприниматель - прим. НСН) никогда не может быть туроператором. У внутреннего туризма фингарантия составляет 500 тысяч рублей, по выездному - 50 миллионов рублей. Это гарантия того, что деньги лежат в «Турпомощи». Что бы ни случилось с туроператором, детей все равно вернут домой», - сказал собеседник НСН

Ранее Арзуманов рассказал НСН, что сокращение полетных программ на Шри-Ланку произошло из-за необоснованно завышенных цен и из-за сезона дождей, но в островное государство по-прежнему можно полететь отдохнуть через Ближний Восток или Турцию.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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