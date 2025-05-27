Кубань остается регионом-лидером для отдыха с детьми внутри страны
Россияне с детьми стали чаще посещать Дагестан, Калининградскую область и Татарстан, сказала НСН Ольга Котельникова.
Туристы с детьми внутри России предпочитают ездить в Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург, заявила в пресс-центре НСН глава отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова.
«У нас больше про самостоятельное бронирование. По нашим данным, в 2025 году лидирует Краснодарский край, он сохраняет свои позиции. Также в лидерах Москва и Санкт-Петербург. Интересно, что в этом году добавились в топ Калининградская область и Дагестан, что позитивно сказывается и на самих регионах. Продолжают сохранять свои позиции Татарстан, Ставропольский край и Ростовская область. Кроме того, удвоился спрос на перелеты в Благовещенск и Хабаровск», - сказала собеседница НСН.
Котельникова отметила, что среди зарубежных направлений у туристов с детьми популярны Абхазия и Белоруссия.
«По зарубежному туризму в сегменте самостоятельного планирования в этом году в топе Абхазия – скорее всего, потому, что в мае запустили прямое сообщение с Сухумом. 49% авиабронирований куплено туда. На втором месте – Беларусь, затем идут Узбекистан и Китай. Кроме того, растёт спрос на перелёты в Батуми (Грузия), он вырос в два раза», - добавила эксперт.
По ее словам, внутри России туристы предпочитают перемещаться на поездах.
«Из интересного: по внутреннему туризму люди чаще всего пользуются поездами – их предпочитают 80% семей, и 20% выбирают самолеты. По заграничным поездкам – 39% приходится на авиасообщение, и 60% - поезда», - отметила Котельникова.
Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил в пресс-центре НСН, что Турция дороже Китая: средний чек отдыха в Турции достиг 130 тысяч рублей за одного, а посетить Китай можно за 90 тысяч рублей за одного.
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