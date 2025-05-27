Египет и Турция стали самыми «семейными» направлениями у россиян

Семьи с детьми выбирают то направление, где есть «все включено», сказал НСН Воксан Арзуманов.

Порядка 60% туристов, посещающих Египет, приезжают туда с детьми, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

«До 100 тысяч туристов»: Прямые авиарейсы в Малайзию удвоят поток россиян
«По выездному туризму альтернативы Турции на данный момент нет. В ближайшее время его и не будет. Семьи с детьми в первую очередь выбирают то направление, где есть «все включено». Китай без расширенного «все включено» показывает себя как хорошее направление для отдыха с детьми. Китай давит своими ценами и программами, и люди туда летят. Там можно достаточно недорого и хорошо отдохнуть с ребенком. Остальные топовые направления остались плюс-минус теми же - Турция, Египет, Арабские Эмираты. Мальдивы раньше считались отдыхом класса люкс, а сейчас многие местные отели сопоставимы по ценам с отдыхом в Турции. По нашим данным, в Египте 60% туристов отдыхают с детьми, в Турции примерно столько же, на Мальдивах - 45%, в ОАЭ -50%, в Китае - уже больше 50% туристов отдыхают с детьми», - сказал собеседник НСН.

Ранее Арзуманов заявил в пресс-центре НСН, что перед отправкой детей в заграничные лагеря родителям необходимо убедиться, что перевозчик является туроператором по выездному туризму.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Денис Пискарев
ТЕГИ:ЕгипетТуристыРоссийские Туристы

Горячие новости

Все новости

партнеры