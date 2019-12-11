11.12.2019 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дело историка Соколова: Маньяк или жертва обстоятельств?»

9 ноября в Санкт-Петербурге был задержан доцент СПбГУ Олег Соколов, который пытался избавиться от расчлененного трупа студентки, с которой он сожительствовал. Соколов свою вину в содеянном признал и раскаялся. В настоящее время историк содержится в СИЗО при психиатрической клинике имени Сербского в Москве для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Психическое состояние доцента Соколова расценивается как сложное: он подавлен, несколько раз пытался покончить с собой. В психиатрическом центре он пробудет минимум до конца 2019 года. Случившееся получило широкий общественный резонанс, а самому историку фактически вынесли общественный вердикт, не дожидаясь решения суда. Его научные оппоненты ликуют и, по утверждению стороны защиты, устроили настоящий «танец на костях».

В ходе пресс-конференции, сторона защиты Олега Соколова в уголовном деле и в спорах с оппонентами в научной сфере расскажет подробности произошедшей трагедии, а также ответят на вопросы о судьбе доцента и конфликте с историком Евгением Понасенковым.



Участники пресс-конференции:

Адвокат историка Олега Соколова в уголовном деле, Президент международной коллегии адвокатов г. Москвы «Почуев, Зельгин и Партнеры» Александр Почуев;

Представитель Олега Соколова в спорах с его научным оппонентом Евгением Понасенковым, заместитель председателя правления коллегии МКА «Магнетар», адвокат Фёдор Гущин.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00



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