Адвокат расскажет подробности дела историка Соколова
В пресс-центре НСН проходит конференция, посвященная резонансному делу об убийстве и расчленении аспирантки преподавателем.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Дело историка Соколова: Маньяк или жертва обстоятельств?»
9 ноября в Санкт-Петербурге был задержан доцент СПбГУ Олег Соколов, который пытался избавиться от расчлененного трупа студентки, с которой он сожительствовал. Соколов свою вину в содеянном признал и раскаялся. В настоящее время историк содержится в СИЗО при психиатрической клинике имени Сербского в Москве для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Психическое состояние доцента Соколова расценивается как сложное: он подавлен, несколько раз пытался покончить с собой. В психиатрическом центре он пробудет минимум до конца 2019 года. Случившееся получило широкий общественный резонанс, а самому историку фактически вынесли общественный вердикт, не дожидаясь решения суда. Его научные оппоненты ликуют и, по утверждению стороны защиты, устроили настоящий «танец на костях».
В ходе пресс-конференции, сторона защиты Олега Соколова в уголовном деле и в спорах с оппонентами в научной сфере расскажет подробности произошедшей трагедии, а также ответит на вопросы о судьбе доцента и конфликте с историком Евгением Понасенковым.
Участник пресс-конференции:
Адвокат историка Олега Соколова в уголовном деле, Президент международной коллегии адвокатов г. Москвы «Почуев, Зельгин и Партнеры» Александр Почуев.
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