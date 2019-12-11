Адвокат расскажет подробности дела историка Соколова

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Дело историка Соколова: Маньяк или жертва обстоятельств?»

9 ноября в Санкт-Петербурге был задержан доцент СПбГУ Олег Соколов, который пытался избавиться от расчлененного трупа студентки, с которой он сожительствовал. Соколов свою вину в содеянном признал и раскаялся. В настоящее время историк содержится в СИЗО при психиатрической клинике имени Сербского в Москве для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Психическое состояние доцента Соколова расценивается как сложное: он подавлен, несколько раз пытался покончить с собой. В психиатрическом центре он пробудет минимум до конца 2019 года. Случившееся получило широкий общественный резонанс, а самому историку фактически вынесли общественный вердикт, не дожидаясь решения суда. Его научные оппоненты ликуют и, по утверждению стороны защиты, устроили настоящий «танец на костях».

В ходе пресс-конференции, сторона защиты Олега Соколова в уголовном деле и в спорах с оппонентами в научной сфере расскажет подробности произошедшей трагедии, а также ответит на вопросы о судьбе доцента и конфликте с историком Евгением Понасенковым.

Участник пресс-конференции:

Адвокат историка Олега Соколова в уголовном деле, Президент международной коллегии адвокатов г. Москвы «Почуев, Зельгин и Партнеры» Александр Почуев.

