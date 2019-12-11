Адвокат Соколова назвал убийство «трагедией двух влюбленных»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Дело историка Соколова: Маньяк или жертва обстоятельств?»

Адвокат историка в уголовном деле Александр Почуев назвал преступление личной трагедией Соколова и его сожительницы.

«Это трагедия двух влюбленных. Анастасия жила с Соколовым до 5 лет по разным данным. Почему это произошло, не может ответить даже он сам. Он находится в специальном заведении для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Я искренне верю, что на вопрос, почему ответит следствие», - добавил он.

Ранее в ходе пресс-конференции Почуев рассказал о намерении защиты обратиться с жалобой на травлю Соколова в СМИ.

9 ноября в Санкт-Петербурге был задержан доцент СПбГУ Олег Соколов, который пытался избавиться от расчлененного трупа студентки, с которой он сожительствовал. Соколов признал свою вину в совершении преступления.

