Адвокат рассказал о тяжелом состоянии родителей Соколова

9 ноября в Санкт-Петербурге был задержан доцент СПбГУ Олег Соколов, который пытался избавиться от расчлененного трупа студентки, с которой он сожительствовал. Соколов признал свою вину в содеянном.

Адвокат историка в уголовном деле Александр Почуев заявил на пресс-конференции НСН, что родители его подопечного находятся в трудной ситуации.

«Он остался один. Его родители старики, им по 85 лет. Отец находится при смерти. Мать говорит о смерти чаще, чем либо. Эта трагедия серьезно отразилась и на состоянии его родителей, и уничтожила как личность и самого Соколова, он растоптан в глазах общества. Все его труды теперь рассматриваются через призму произошедшего», - добавил он.

Ранее адвокат рассказал во время пресс-конференции НСН, что защита ждет окончательного решения психиатрической экспертизы к концу января 2020 года.

