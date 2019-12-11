«5 лет любви». Соколов напишет книгу о своей жертве

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Дело историка Соколова: Маньяк или жертва обстоятельств?»

Адвокат историка в уголовном деле Александр Почуев рассказал о раскаянии своего подзащитного, которое нашло отражение в попытках написать книгу, посвященную убитой им девушке.

«Ему ничего не остается делать, кроме как писать. Это единственное, что у него осталось из научной деятельности. Он избрал для себя неким своеобразным видом раскаяния написание автобиографической книги, посвященной Анастасии. Он хочет увековечить ее в памяти. Не только в связи с этой трагедией, но и того времени, которое они проводили вместе. Пять лет любви. Я как защитник рекомендовал ему заняться написанием чего-то. Я бы относился к этим стремлениям через призму того, что человек находится в стрессовом состоянии. Он находится, напомню, в специализированном психиатрическом заведении. Целенаправленно говорить о том, что он пишет роман или какую-то биографию, крайне преждевременно», - отметил адвокат.

Ранее в ходе пресс-конференции адвокат рассказал, что члены исторического общества заплатили за первоначальную защиту Соколова в суде.

