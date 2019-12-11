Адвокат Соколова рассказал, кто заплатил за его защиту

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Дело историка Соколова: Маньяк или жертва обстоятельств?»

Адвокат историка Александр Почуев рассказал, кто заплатил за первоначальную защиту Соколова в суде.

«Я как адвокат не имею права отказывать кому-либо в помощи. Здесь ко мне обратились близкие мне люди из исторического сообщества. Они оплатили первичный гонорар. На первом периоде работала целая адвокатская группа. На данный момент я остался один, потому что у Олега Соколова ограниченные финансы, и я перешел практически к работе на бесплатной основе. Сколько мне заплатили и кто – это адвокатская тайна, я подчеркну, что гонорар был оплачен только за первичные действия. На данный момент я осуществляю деятельность «pro bono», то есть безвозмездно, за идею», - отметил юрист.

Ранее адвокат Соколова назвал преступление, совершенное своим подзащитным, «трагедией возлюбленных» и пожаловался на травлю со стороны СМИ и общественности.

